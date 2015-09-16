Шашлыки обошлись двум студентам в миллионы евро

В итальянской провинции Комо на двух 22-летних студентов возложили вину за лесной пожар. Им придется возместить нанесенный ущерб, сообщает BBC News.
Пожар в районе горы
Обоих студентов признали виновными в пожаре. Каждого из них оштрафуют на 13,5 миллионов евро (990 миллионов рублей). Сумма была рассчитана на основе площади сгоревшего леса и предписанного законом штрафа за повреждение одного квадратного метра. Третьим виновником произошедшего сочли деда одного из студентов, которому принадлежал лесной домик.
Один из студентов заявил, что глубоко сожалеет о пожаре, но считает, что огонь распространялся сразу из нескольких мест. По его словам, он и его друг немедленно вызвали пожарных и пытались потушить пламя. «Нас сделали козлами отпущения