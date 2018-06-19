Где можно увидеть облака, похожие на НЛО (фото)

Если однажды, подняв взгляд кверху, вы увидите зависшую в небе летающую тарелку, то не спешите пугаться. Возможно, вам повезло, и вы стали свидетелем редчайшего природного явления под названием лентикулярные облака.

Эти облака внешне напоминают летающие тарелки, блюдца или многослойный пирог. Их часто можно можно увидеть зависшими над холмами и высокими горами — там, где дуют постоянные влажные ветра.

Такие облака (их также называют линзовидные) образуются между 2-мя слоями воздуха или на гребне воздушной волны на высоте от 2 до 7 километров над землей. Их отличает не только внешний вид, но и кажущаяся неподвижность.

Кстати, лентикулярные облака вовсе не безобидны. Они создают большую опасность для пилотов, поскольку внутри них может возникать высокая турбулентность.

Екатерина Гура