Ученые сварили напиток доинкской цивилизации. Он оказался пивом

Американские антропологи и фармакологи изучили химический состав черепков
В центральных Андах на территории современного Перу с 500 до 1100 годы нашей эры (ещё до империи Инков) существовало государство Уари. Государство оставалось стабильным на протяжении долгого времени (около пяти столетий), что для тех времен было нехарактерно. Очевидно, существовали некие общие ценности, которым местная элита была привержена, и которые выражались в соответствующих регулярных ритуалах, помогавших поддерживать стабильность в обществе. Археологи предполагают, что в основе этих ритуалов был местный пивной напиток — так называемая чича.
Чичу готовят в южной и центральной Америке до сих пор. Под ней подразумевают несколько разновидностей легких кислых напитков на основе зерна, кукурузы или фруктов. Во времена Уари напиток готовили в городе Сьерро Баул — южном административном центре государства. Поскольку чича могла храниться не больше недели, устраивались специальные фестивали, на которые приезжали представители местных элит из всех регионов государства. Они вместе пили чичу из высоких керамических сосудов. Такие фестивали были крайне важны для поддержания политической стабильности.
Факт того, что столицей пивоварения был именно Сьерра Баул, подтвердили 20 лет назад, когда нашли там останки пивоваренного производства, включавшего, собственно, пивоварню, складские помещения и таверны по соседству.
Теперь ученые решили выяснить, из чего состоял напиток тех времен и откуда мастера брали глину для сосудов. Для этого они исследовали несколько десятков найденных в Сьерра Баул черепков, оставшихся от пивных сосудов.
Ученые применили новейшие химические методы, включая
В итоге удалось выяснить, что глину для сосудов брали из источника, который находился в долине совсем недалеко от Серра Баул — ее не надо было привозить издалека, и местные гончары всегда располагали ее достаточным количеством.
Чтобы удостовериться, что найденные химические элементы действительно попали в сосуды в результате пивоварения, археологи сварили несколько сортов чичи по древней технологии, проконсультировавшись с перуанскими пивоварами.
Перуанцы поделились тонкостями процесса: кукурузу надо прорастить, измельчить и прокипятить, семена перуанского перца просеять и погрузить в горячую воду, затем пять дней отстаивать жидкость в глиняных сосудах.
После этого напиток дегустировали, а оставшиеся пустые сосуды разбили на черепки и оставили на несколько лет, чтобы впоследствии провести их химический анализ и сравнить с анализом древних черепков. При этом керамика из Сьерра Баул химически отличалась как от современных образцов, так и от керамики из других мест империи Уари того же периода.
В целом, заключили ученые, местное производство было достаточно стабильным — у пивоваров было достаточно компонентов для пива и глины для емкостей, так что снабжение регионов империи Уари этим напитком было бесперебойным, а потому обеспечивало постоянство ритуалов и стабильность всего государства.
Помимо этого, чикагская пивоварня Off Color Brewing, партнер Филдовского музея естественной истории, который участвовал в исследовании, выпустила специальный сорт пива. Его рецепт вдохновлен традициями пивоварения Уари — это настоянный на перуанском перце розовый эль под названием Wari Ale, его можно при желании найти в магазинах и барах Чикаго.