Ученые сварили напиток доинкской цивилизации. Он оказался пивом

Американские антропологи и фармакологи изучили химический состав черепков из-под ритуального напитка древней цивилизации в районе современного Перу, а также сварили напиток по древним рецептам. Они пришли к выводу, что этот напиток, похожий на пиво, действительно был важен в ритуалах, скреплявших государственность.

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В центральных Андах на территории современного Перу с 500 до 1100 годы нашей эры (ещё до империи Инков) существовало государство Уари. Государство оставалось стабильным на протяжении долгого времени (около пяти столетий), что для тех времен было нехарактерно. Очевидно, существовали некие общие ценности, которым местная элита была привержена, и которые выражались в соответствующих регулярных ритуалах, помогавших поддерживать стабильность в обществе. Археологи предполагают, что в основе этих ритуалов был местный пивной напиток — так называемая чича.

Чичу готовят в южной и центральной Америке до сих пор. Под ней подразумевают несколько разновидностей легких кислых напитков на основе зерна, кукурузы или фруктов. Во времена Уари напиток готовили в городе Сьерро Баул — южном административном центре государства. Поскольку чича могла храниться не больше недели, устраивались специальные фестивали, на которые приезжали представители местных элит из всех регионов государства. Они вместе пили чичу из высоких керамических сосудов. Такие фестивали были крайне важны для поддержания политической стабильности.

Факт того, что столицей пивоварения был именно Сьерра Баул, подтвердили 20 лет назад, когда нашли там останки пивоваренного производства, включавшего, собственно, пивоварню, складские помещения и таверны по соседству.

Теперь ученые решили выяснить, из чего состоял напиток тех времен и откуда мастера брали глину для сосудов. Для этого они исследовали несколько десятков найденных в Сьерра Баул черепков, оставшихся от пивных сосудов.

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Ученые применили новейшие химические методы, включая нейтронно-активационный анализ и масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой, чтобы буквально разобрать остатки содержимого сосудов на атомы. Например, один из методов включал в себя стрельбу лазером по осколку пивного сосуда, который выбивал крошечный кусочек материала, разбивал его в пыль и нагревал до сверхвысокой температуры, чтобы разрушить молекулы из которых он состоит. Это помогло понять, какие атомные элементы составляют образец. Сравнивая данные с уже известным археологическим материалом из других мест государства Уари, ученые могли сказать, откуда взялась глина и из чего было сделано пиво.

В итоге удалось выяснить, что глину для сосудов брали из источника, который находился в долине совсем недалеко от Серра Баул — ее не надо было привозить издалека, и местные гончары всегда располагали ее достаточным количеством. Во-вторых, химические вещества, найденные на остатках сосудов, указали на то, что пиво было сделано из растения шинус мягкий (или перуанский перец) — оно засухоустойчиво, и позволяло варить пиво даже в те времена, когда другие его возможные ингредиенты, такие как кукуруза, могли пострадать от засухи.

Чтобы удостовериться, что найденные химические элементы действительно попали в сосуды в результате пивоварения, археологи сварили несколько сортов чичи по древней технологии, проконсультировавшись с перуанскими пивоварами.

Перуанцы поделились тонкостями процесса: кукурузу надо прорастить, измельчить и прокипятить, семена перуанского перца просеять и погрузить в горячую воду, затем пять дней отстаивать жидкость в глиняных сосудах.

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После этого напиток дегустировали, а оставшиеся пустые сосуды разбили на черепки и оставили на несколько лет, чтобы впоследствии провести их химический анализ и сравнить с анализом древних черепков. При этом керамика из Сьерра Баул химически отличалась как от современных образцов, так и от керамики из других мест империи Уари того же периода.

В целом, заключили ученые, местное производство было достаточно стабильным — у пивоваров было достаточно компонентов для пива и глины для емкостей, так что снабжение регионов империи Уари этим напитком было бесперебойным, а потому обеспечивало постоянство ритуалов и стабильность всего государства.