Дрон обнаружил «исчезнувший навсегда» цветок

Ученым с помощью дрона удалось обнаружить цветок Hibiscadelphus woodii, который, как считалось, исчез навсегда.

Важное открытие было сделано в долине Калалау на гавайском острове Кауаи.

Похожий на гибискус Hibiscadelphus woodii принадлежит к семейству Мальвовые. Это растение высотой 2,5−5 метров с крупными желтыми цветами было открыто в 1991 году. Из четырех обнаруженных Hibiscadelphus woodii три погибли между 1995 и 1998 годами, а последний, как считалось, исчез в 2011-м.

Теперь с помощью беспилотника ученым удалось исследовать недоступные для человека места на скалах в долине Калалау и обнаружить три живых растения на 180 метров ниже горного хребта.

Исследователи считают, что это растение опыляется местными птицами. Они пытались использовать перекрестное опыление, черенкование и прививку, чтобы размножить редкий цветок, но безрезультатно. Ученые надеются, что с помощью специального беспилотника смогут собрать черенки растений для дальнейших попыток.

За последние несколько десятилетий ботаники обнаружили на Гавайях 11 видов растений, ранее не известных науке.

Анна Лысенко