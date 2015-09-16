Дрон обнаружил «исчезнувший навсегда» цветок

Researchers at the National Tropical Botanical Garden have rediscovered the native #Hawaiian plant #Hibiscadelphus woodii.#sciencetwitter #Twitter pic.twitter.com/cIbDxsJEkS— Kamraj Eknathrao Chalak (@KamrajChalak) 19 апреля 2019 г.
Ученым с помощью дрона удалось обнаружить цветок Hibiscadelphus woodii, который, как считалось, исчез навсегда.
Важное открытие было сделано в долине Калалау на гавайском острове Кауаи.
Похожий на гибискус Hibiscadelphus woodii принадлежит к семейству Мальвовые. Это растение высотой 2,5−5 метров с крупными желтыми цветами было открыто в 1991 году. Из четырех обнаруженных Hibiscadelphus woodii три погибли между 1995 и 1998 годами, а последний, как считалось, исчез в 2011-м.
Теперь с помощью беспилотника ученым удалось исследовать недоступные для человека места на скалах в долине Калалау и обнаружить три живых растения на 180 метров ниже горного хребта.
Исследователи считают, что это растение опыляется местными птицами. Они пытались использовать перекрестное опыление, черенкование и прививку, чтобы размножить редкий цветок, но безрезультатно. Ученые надеются, что с помощью специального беспилотника смогут собрать черенки растений для дальнейших попыток.
За последние несколько десятилетий ботаники обнаружили на Гавайях 11 видов растений, ранее не известных науке.
Анна Лысенко
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