Как выглядят уникальные «растущие» камни (фото)

В центре и на юге Румынии можно наблюдать совершенно невероятное природное явление — здесь находятся самые настоящие живые камни, которые могут расти, передвигаться и даже размножаться. Эти камни называются трованты.

Как выяснили ученые, трованты — это зацементированный естественным путем песок. Этот процесс проходил в недрах земли в течение миллионов лет, а снаружи камни оказались благодаря сильной сейсмической активности.

Уникальная особенность тровантов в том, что они могут расти. А происходит это благодаря большому содержанию различных минеральных солей, которые находятся под твердой оболочкой. Когда поверхность камня намокает (например, после дождя), химические соединения начинают расширяться и давить на песок, а потому камень начинает «расти».

Примечательно, что в этот же момент они могут и размножаться. На мокрых камнях появляются выпуклости, которые со временем разрастаются, а при достижении большого веса отламываются и начинают «самостоятельную» жизнь.

Этот процесс размножения тровантов очень напоминает почкование, а потому ученые предполагают, что эти удивительные живые камни могут являться некой ранее неизвестной неорганической формой жизни.

Екатерина Гура