Ученые назвали условие стабилизации климата

Площади охраняемых природных территорий должны быть удвоены к 2030 году, заявили исследователи.

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Только так можно будет сохранить климат планеты, предотвратить разрушение экосистем и сохранить уровень качества жизни людей, говорится в статье, опубликованной в Science Advances.

В общей сложности, «законсервированные» территории должны составлять не менее 50% Земли. Это поможет удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. В противном случае Землю ждут необратимые изменения.

Это первый научно обоснованный план стабилизации климата с четкими указаниями для правительств, говорит Эрик Динерштейн из некоммерческой группы RESOLVE, ведущий автор статьи.

Не все осознают, что для поглощения выбросов углекислого газа нужны большие площади лесов, лугов и других природных территорий, говорит он в комментарии для National Geographic. Например, нетронутые тропические леса поглощают вдвое больше выбросов, чем высаженные человеком монокультуры.

Каждый кусок пищи, глоток воды или воздуха — это результат работы, проделанной другими видами. Природа дает нам все, что нужно для выживания. Без них нет нас. Энрик Сала Национальное географическое сообщество

«Если бы нам пришлось производить собственный кислород, это стоило бы в 1600 раз больше всего мирового ВВП, если бы это было возможно», — добавляет он.

Около 145 стран-участников Конвенции о биологическом разнообразии, подписанной в 1992 году, взяли на себя обязательство увеличить охраняемые территории к 2020 году до 17% на суше и 10% в океане. Но многие из них так и не предприняли шагов для выполнения этих обязательств.

Ожидается, что делегации рассмотрят новое предложение ученых на крупной встрече в Китае в 2020 году.

Анна Лысенко