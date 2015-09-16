Ученые назвали условие стабилизации климата

Площади охраняемых природных территорий должны быть удвоены к 2030 году, заявили исследователи.
Только так можно будет сохранить климат планеты, предотвратить разрушение экосистем и сохранить уровень качества жизни людей, говорится в статье, опубликованной в Science Advances.
В общей сложности, «законсервированные» территории должны составлять не менее 50% Земли. Это поможет удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. В противном случае Землю ждут необратимые изменения.
Это первый научно обоснованный план стабилизации климата с четкими указаниями для правительств, говорит Эрик Динерштейн из некоммерческой группы RESOLVE, ведущий автор статьи.
Не все осознают, что для поглощения выбросов углекислого газа нужны большие площади лесов, лугов и других природных территорий, говорит он в комментарии для National Geographic. Например, нетронутые тропические леса поглощают вдвое больше выбросов, чем высаженные человеком монокультуры.
Каждый кусок пищи, глоток воды или воздуха — это результат работы, проделанной другими видами. Природа дает нам все, что нужно для выживания. Без них нет нас.
«Если бы нам пришлось производить собственный кислород, это стоило бы в 1600 раз больше всего мирового ВВП, если бы это было возможно», — добавляет он.
Около 145
Ожидается, что делегации рассмотрят новое предложение ученых на крупной встрече в Китае в 2020 году.
Анна Лысенко
Читайте также