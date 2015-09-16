Долгосрочный прогноз погоды на май 2019 г

В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура мая +3…+11 °С, что в пределах нормы, в республике Коми может быть на 1−2 градуса теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 30−70 мм, что больше нормы, в Мурманской области — в пределах средних многолетних значений.

В начале месяца прохладно, ночью ожидаются заморозки, днем +3…+8 градусов, в Вологодской области +7…+12 °С, а в Мурманской области 0…+5 °С, местами небольшие осадки. К середине первой декады станет теплее, дневная температура +8…+13 °С, местами воздух прогреется до +15 градусов, пройдут дожди с усилением ветра. В конце первой десятидневки ожидается умеренно теплая погода, существенных осадков не предполагается, преобладающая температура днем +13…+18 °С, в Мурманской области +4…+9 °С, ночью не исключены слабые заморозки.

К середине мая не исключена волна холода, пройдут осадки, днем +1…+6 °С, в Мурманской области 0…+3 градуса, ночью заморозки до -5 °С. В конце второй декады без осадков, температура днем +12…+17 градусов, в Вологодской области воздух прогреется до +16…+21 °С. К началу третьей десятидневки местами пройдут кратковременные дожди, ветрено, температура днем +17…+22 °С, в Мурманской области прохладнее на 2−4 градуса. В последние дни месяца предполагается теплая погода, местами кратковременные дожди, возможны грозы, днем воздух прогреется до +20…+25 °С, в Вологодской области до +27 °С, и только в Мурманской области прохладнее: днем +9…+14 °С.

В Центрально-Черноземном районе предполагаемая среднемесячная температура +14…+15 °С, что в пределах средних многолетних значений. Ожидаемое количество осадков 30−40 мм, что меньше обычного.

В начале мая местами кратковременный дождь, температура днем +13…+18 °С. К середине первой декады пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, днем +17…+22 градуса. В конце первой десятидневки преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до +20…+25 °С.

К середине месяца ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, преобладающая температура днем +10…+15 °С, ночью при прояснениях возможны слабые заморозки. В конце второй декады погода улучшится, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса. К началу третьей десятидневки пройдут кратковременные дожди, возможны грозы: днем максимальная температура +18…+23 °С. В середине третьей декады без осадков, днем температура повысится до +23…+28 градусов. Завершится май жаркой и сухой погодой, дневная температура +26…+31 °С.

Рекордно теплым выдался последний весенний месяц в 2013 году. Средняя месячная температура в Воронеже достигла +19,5 градуса, что почти на 5 градусов выше обычной. Поистине июльская жара установилась во второй декаде месяца, столбики термометров к середине мая достигли +32,5 градуса. 20 мая прошел настоящий тропический ливень и жара пошла на спад. Рекорд майской жары принадлежит 31 мая 2007 года, когда воздух раскалился до +35,7 градуса. Очень теплым выдался прошлогодний май. Большую часть первой декады месяца температура повышалась до +25…+30 градусов.

В Волго-Вятском районе и на Средней Волге ожидаемая средняя температура месяца +11…+13 °С, что несколько прохладнее обычного. Предполагаемое количество осадков 40−60 мм, что в пределах нормы, местами не исключен избыток влаги.

В первые дни мая кратковременный дождь, дневная температура +9…+14 °С, ночью вероятны заморозки. К середине первой декады не исключены кратковременные дожди, днем максимальная температура +15…+20 °С. В конце первой декады местами кратковременный дождь, максимальная температура днем +17…+22 °С.

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К середине месяца ожидается волна холода, облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, преобладающая температура днем +7…+12 °С, ночью есть вероятность слабых заморозков. В конце второй декады осадки прекратятся и станет теплее, днем максимальная температура +13…+18 °С, ночью на севере Волго-Вятского района сохранится угроза слабых ночных заморозков. К началу третьей десятидневки пройдут локальные грозовые дожди, дневная температура +19…+24 °С. Завершится май жаркой и сухой погодой, днем воздух прогреется до +25…+30 °С.

Рекордно теплым и сухим выдался май 1957 года в Самаре. Средняя месячная температура достигла +20 градусов, что на 5 градусов выше обычной. А вот последний месяц весны в 2000 году выдался влажным и необычно холодным, даже в середине месяца в воздухе порхали снежинки, а днем температура не превышала +6 градусов. Существенно потеплело лишь в последних числах месяца. Рекорд мая установлен 31 числа в 2007 году, когда воздух прогрелся до +33,7 градуса.

На Нижней Волге ожидаемая средняя температура месяца +14…+16 °С, что 1−2 градуса ниже нормы. Предполагаемое количество осадков 35−50 мм, что несколько больше обычного.

В начале месяца локальные кратковременные дожди, возможны грозы, температура днем +15…+20 °С, в Астраханской области до +23 градусов. К середине первой декады без осадков, днем от 18 до 23 градусов тепла, в Астраханской области до +25 °С. В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем +20…+25 °С.

К середине месяца ожидается ветреная и прохладная погода с кратковременными дождями, температура днем +10…+15 градусов, в Астраханской области до +18 °С, ночью на севере Саратовской области возможны слабые заморозки на почве. В конце второй декады без осадков, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, в Астраханской области до +22 °С.

В начале третьей десятидневки местами не исключены кратковременные грозовые дожди, днем максимальная температура +18…+23 °С, в Астраханской области до +26 °С. Завершится месяц сухой и жаркой погодой, днем +27…+32 °С.

На юге ЕТР предполагаемая средняя температура мая +16…+18 °С, что в пределах нормы. Ожидаемое количество осадков 20−45 мм, что несколько меньше средних многолетних значений.

В начале месяца пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, температура днем +17…+22 °С. К середине первой декады без существенных осадков, днем +15…+20 °С. В конце первой декады локальные грозовые дожди и умеренно тепло, температура днем +19…+24 °С.

К середине мая ветреная погода, местами возможен кратковременный дождь, дневная температура +14…+19 °С. В конце второй десятидневки установится сухая погода, днем максимальная температура +18…+23 °С. К началу третьей декады не исключены локальные грозовые дожди, температура днем +21…+26 °С. Завершится май жаркой и сухой погодой, днем воздух прогреется до +26…+31 °С.

Контрастным выдался май 2007 года. В первые дни мая было прохладно, ночью на почве местами отмечались слабые заморозки. Зато в третьей декаде установилась июльская жара. 25 мая местами столбик термометра преодолел отметку +35 градусов, были обновлены месячные рекорды жары. Теплым и сухим был прошлогодний месяц. Уже с первых чисел месяца воздух прогревался до +23…+28 °С.

В Крыму предполагаемая средняя температура мая +15…+16 °С, что близко обычному. Ожидаемое количество осадков 20−30 мм, что меньше обычного.

В начале месяца местами кратковременный дождь и гроза, преобладающая температура днем +19…+24 °С. К середине первой декады без существенных осадков и станет прохладнее, днем +15…+20 градусов. В конце первой декады локальные грозовые дожди, дневная температура +17…+22 °С. К середине месяца ожидается ветреная прохладная погода с кратковременными дождями, преобладающая температура днем +13…+18 градусов. В конце второй десятидневки без осадков, днем воздух прогреется до +20…+25 °С. К началу третьей декады переменная облачность, без осадков: днем максимальная температура +23…+28 °С. В середине третьей десятидневки не исключены локальные грозовые дожди при дневной температуре +25…+30 °С.

Завершится май теплой и сухой погодой, днем максимальная температура +24…+29 °С.

На Урале ожидаемая среднемесячная температура +11…+14 °С, что несколько прохладнее обычного. Предполагаемое количество осадков 45−70 мм, что больше средних многолетних значений.

В начале месяца кратковременные дожди, ветрено, дневная температура +8…+13 градусов, на Южном Урале до +16 °С ночью возможны слабые заморозки.

Во второй половине декады может выдастся несколько теплых и погожих дней, максимальная температура днем +16…+21 °С, на Южном Урале воздух прогреется до +25 градусов.

К середине месяца ожидается волна холода, пройдут дожди, усилится ветер, днем +6…+11 °С, на Южном Урале +12…+17 градусов, ночью в низких местах вероятны заморозки. В конце второй декады сохранятся кратковременные дожди, станет немного теплее, днем +9…+14 °С, на Южном Урале +13…+18 °С. К середине третьей декады значительно потеплеет, преимущественно без осадков, днем +21…+26 °С. В последние месяца пройдут локальные грозовые дожди, днем максимальная температура +23…+28 градусов.

На юге Западной Сибири предполагаемая средняя температура месяца +13…+15 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 30−40 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В первые дни месяца без осадков, температура днем +11…+16 °С, ночью местами слабые заморозки. К середине первой декады потеплеет до 20−25 градусов, без осадков. В конце первой десятидневки вероятны кратковременные грозовые дожди, и станет прохладнее, днем +13…+18 °С, ночью местами слабые заморозки.

К середине месяца ожидается жаркая погода, местами вероятны локальные грозовые дожди, днем воздух прогреется до +24…+29 °С, в Омской области прохладнее на 3−5 градусов. В конце второй декады станет прохладнее, местами кратковременный дождь с усилением ветра, днем +14…+19 °С. К началу третьей десятидневки сухо и умеренно тепло, днем +18…+23 градуса. В последние дни мая повеет прохладой, пройдут кратковременные дожди, ветрено, дневная температура +12…+17 °С, ночью на почве в низких местах возможны слабые заморозки.

На юге Восточной Сибири ожидаемая среднемесячная температура +11…+13 °С, что несколько теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 20−30 мм, что меньше нормы.

В начале мая без осадков, температура днем +10…+15 °С на востоке +6…+11 °С, ночью слабые заморозки. К середине первой декады потеплеет до +17…+22 °С, вероятны кратковременные дожди. В конце первой десятидневки пройдут кратковременные дожди, местами грозы и станет прохладнее, днем +9…+14 °С, ночью заморозки до -2 градусов.

К середине месяца ожидается сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +22…+27 °С. В конце второй декады кратковременный дождь, возможна гроза — днем максимальная температура +13…+18 градусов. Первая половина третьей декады отличится неустойчивой погодой с кратковременными дождями и колебаниями температуры днем от +17…+22 °С до +11…+16 °С Завершится май теплой погодой, не исключены кратковременные дожди и грозы, днем +20…+25 градусов.

На юге Дальневосточного региона предполагаемая средняя температура мая +10…+13 °С, что в пределах нормы на повышенном фоне. Предполагаемое количество осадков 25−65 мм, что несколько меньше обычного.

В начале месяца ожидается сухая и теплая погода, температура днем +13…+18 °С, местами воздух прогреется до +23 градусов. К середине первой десятидневки пройдут дожди, усилится ветер и станет прохладнее, днем +6…+11 градусов, ночью местами не исключены слабые заморозки. В конце первой декады без осадков, днем +15…+20 °С.

К началу второй десятидневки вновь вероятны кратковременные дожди и прохладно, дневная температура +9…+14 °С. В конце второй декады на большей части территории установится сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В первой половине третьей декады ожидается неустойчивая погода, не исключены кратковременные дожди, возможны грозы, днем колебания температуры от +16…+21 °С до +10…+15 °С. Завершится май теплой и сухой погодой, максимальная температура днем +18…+23 °С, на юге Приморья в отдельные дни воздух прогреется до +26 °С.

В Калининградской области (Калининград) ожидаемая средняя температура +13…+14 градуса, что на градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков 70−80 мм, что на 30−40% больше обычного.

В начале месяца без существенных осадков, днем максимальная температура +14…+19 градусов. К середине первой десятидневки пройдут кратковременные дожди и прохладно, ночью +1…+6 °С, местами слабые заморозки, днем +11…+16 °С. В конце первой декады без существенных осадков, днем воздух прогреется до 20−25 градусов тепла. К началу второй декады местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем +12…+17 °С.

В середине месяца сухо и тепло, днем максимальная температура +19…+24 градуса. К концу второй декады кратковременные дожди, днем +15…+20 °С. В начале третьей десятидневки без существенных осадков, днем +21…+26 градусов. Завершится май ветреной, прохладной погоды, временами пройдут дожди, дневная температура +13…+18 °С.

В Санкт-Петербурге ожидаемая среднемесячная температура +11…+12 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков около 35 мм, что несколько меньше обычного.

В начале мая пройдут кратковременные дожди, температура днем +8…+13 °С, ночью возможны слабые заморозки. К середине первой декады переменная облачность, без существенных осадков, днем +12…+17 °С. В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. К началу второй декады в тыл циклону прорвется холодный воздух, сохранятся кратковременные дожди с порывистым ветром, днем +7…+12 °С, ночью есть вероятность заморозков.

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В середине мая ожидается переменная облачность, без осадков, дневная температура +11…+16 °С, ночью на почве в низких местах возможны слабые заморозки. К концу второй декады ожидается сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +18…+23 °С. В первой половине третьей десятидневки сохранится теплая погода без существенных осадков, днем максимальная температура +21…+26 °С.

Завершится май неустойчивой погодой с кратковременными дождями, местами прогремят грозы, дневная температура +14…+19 градусов.

Рекордная жара пришла в конце второй декады 2014 года. 19 мая воздух прогрелся до +33 градусов, установив месячный рекорд. Но уже в конце месяца на город обрушились проливные дожди, за трое суток выпало около 60 мм., что превышает месячную норму. 28 мая температура не превысила +10 градусов. Прошлогодний май выдался очень сухим и теплым. В середине месяца воздух прогревался до +27…+29 градусов, были установлены температурные рекорды.

В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура мая +13…+14 °С, что в пределах нормы. Ожидаемое количество осадков 35−40 мм. что на 25−30% меньше обычного.

В начале месяца без существенных осадков, температура днем +10…+15 °С, ночью вероятны слабые заморозки. К середине первой декады пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, станет теплее, днем +15…+20 °С. В конце первой декады существенных осадков не ожидается и станет еще теплее: дневная температура +19…+24 °С.

К середине месяца ожидается прохладная, неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с усилением ветра, температура днем +9…+14 °С, ночью в низких местами вероятны слабые заморозки. В конце второй декады погода улучшится, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

К началу третьей десятидневки установится сухая и теплая погода, температура днем +20…+25 °С. В середине третьей вероятны локальные грозовые дожди, днем максимальная температура +22…+27 градусов. В последние дни месяца ожидается жаркая погода, местами не исключены кратковременные грозовые дожди, днем воздух прогреется до +24…+29 °С.

Необычно холодным выдался май 2017 года. Лишь только 1 и 2 мая было по-летнему тепло, днем до +24 градусов. Но к концу первой декады прошли обильные осадки, 9 мая максимальная температура была всего +4,6 градуса. Этот день стал самым холодным за все годы наблюдений. А 29 мая при прохождении так называемого ныряющего циклона наблюдался интенсивный шквал с порывами ветра до 28 м/c. Температура после прохождения холодного фронта резко понизилась с +26 до +15 градусов. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв.