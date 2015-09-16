Хаббл показал космические «песочные часы»

24 апреля исполнится 29 лет с момента запуска космического телескопа Хаббл на орбиту, с помощью которого были сделаны революционные наблюдения и открытия в космосе.

Чтобы напомнить об этой дате, астрономы поделились красочным снимком туманности Южный Краб в форме песочных часов.

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Туманность расположена в созвездии Центавр примерно в 7 тысячах световых лет от Земли. «Песочные часы» сформированы парой вихрей вокруг двух звезд — красного гиганта и белого карлика.

Первое детальное изображение туманности было получено с помощью Хаббла в 1998 году. Спустя 21 год астрономы получили еще более детальный снимок.

Среди самых значимых наблюдений Хаббла — обнаружение спутника Нептуна Гиппокампа, открытие нескольких галактик, изучение отдалённых галактик вплоть до эпохи образования первых звёзд, подтверждение гипотезы об изотропности Вселенной, то есть одинаковости ее физических свойств во всех направлениях, уточнение возраста Вселенной (13,7 млрд лет), получение современной космологической модели и многое другое.

Анна Лысенко