Филиппины выпустят в лес бородавчатых свиней

Масштабная программа по спасению уникальной висайской бородавчатой свиньи может достигнуть кульминационного момента уже в этом году.

Власти Филиппин готовятся выпустить разведенных в неволе животных в их естественную среду обитания.

В прошлом висайская бородавчатая свинья обитала на шести Филиппинских островах. В 1970—1980-х годах здесь массово вырубались леса. На острове Негрос осталось только 4% от их первоначальной территории, а на острове Панай — около 8%. Свиньи лишились естественного места обитания. Еще одной угрозой для них были браконьеры.

В дикой природе этот вид больше не живет, но сохранился в зоопарках и хорошо размножается в неволе. В мире сохранилось всего около 300 представителей вида.

Власти Филиппин начали программу по восстановлению популяции и адаптации к жизни в дикой природе. Уже отобраны участки в трех национальных парках, которые станут новым домом для этих животных.

Висайская бородавчатая свинья достигает в длину 1 метра, вес животного колеблется в пределах 20−40 кг, но особенно крупные самцы могут весить до 80 кг. Висайские свиньи живут группами, от 4 до 6 особей, питаются корнями различных растений, опавшими плодами и фруктами. Характерная особенность самцов — пышная грива, которая привлекает самок.

Анна Лысенко