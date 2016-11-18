Как выглядят удивительные снежные иглы пенитентес (фото)

Пенитентес (или кальгаспоры) — это многочисленные образования наподобие игл или лезвий из снега и льда, которые образуются на поверхности ледников.

По высоте эти ледяные иглы могут быть от нескольких сантиметров до 6 метров. Однако на Эвересте были замечены пенитентес высотой до 30 метров.

Ученые долго изучали это явление, но механизм появления кристаллов пока так и не установлен. Опыты показывают, что на образование пенитентес влияет замерзание воды, таяние снега и определенные значения солнечной радиации.

Сейчас ученые изучают влияние глобального потепления на формирование пенитентес, чтобы спасти гигантские ледники от исчезновения.

Екатерина Гура