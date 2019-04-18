Как выглядит «марсианская» пустыня в Австралии (фото)

На юго-западе Австралии в национальном парке Намбунг есть небольшая, но очень живописная пустыня под названием Те-Пиннаклс, что переводится как «пустыня остроконечных скал».

Это удивительное место названо так неслучайно: по территории пустыни разбросано множество камней и скал от одного до семи метров в высоту.

В середине пустыни камней так много, что они напоминают останки какого-то древнего поселения, хотя его здесь никогда не было. А ландшафт этого места похож на инопланетный пейзаж, который можно было бы использовать в качестве декораций к фильмам про покорение Марса.

Кстати, изучив остроконечные скалы, выступающие из песка, ученые пришли к выводу, что однажды они уже выходили на поверхность. Происходило это примерно пять тысяч лет назад. Зато сейчас ветер так активно переносит песок и меняет окружающий ландшафт, что, возможно, через несколько десятков лет скалы в Те-Пиннаклс вновь спрячутся внутрь песчаных дюн.

Екатерина Гура