Как выглядит «марсианская» пустыня в Австралии (фото)

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Это удивительное место названо так неслучайно: по территории пустыни разбросано множество камней и скал от одного до семи метров в высоту.
В середине пустыни камней так много, что они напоминают останки
Кстати, изучив остроконечные скалы, выступающие из песка, ученые пришли к выводу, что однажды они уже выходили на поверхность. Происходило это примерно пять тысяч лет назад. Зато сейчас ветер так активно переносит песок и меняет окружающий ландшафт, что, возможно, через несколько десятков лет скалы в
Екатерина Гура