Удивительная природа: как выглядят радужные облака (фото)

Наш мир полон восхитительных природных явлений: даже облака могут быть как пугающими, так и сказочно красивыми.

Очень редкое явление, встречающееся весной и осенью, — это радужные облака. Они могут быть полностью разноцветными или менять оттенок только по краям, а также могут отличаться насыщенностью цветовой гаммы. При этом для появления таких облаков совсем не обязательно, чтобы в небе была настоящая радуга.

Это явление связано с тем, что солнце занимает в небе определенное положение, при этом прячась за плотными облаками. В результате прозрачные облака, состоящие из маленьких водяных капель одинакового размера, могут отразить свет и окраситься в спектральные цвета.

Екатерина Гура