Зарегистрировано первое марсотрясение

6 апреля 2019 года сейсмограф SEIS, установленный на поверхность Марса аппаратом InSight, зарегистрировал первый сигнал. Об этом сегодня сообщил французский Национальный центр космических исследований (Centre National d'Études Spatiales, CNES), обслуживающий аппарат. Сигнал марсотрясения, как сообщают французы, был недостаточно силен, чтобы извлечь из него какие-то сведения о строении четвертой от Солнца планеты. Случись подобное сотрясение на Земле, оно зарегистрировано бы не было. Тем не менее это первое свидетельство о том, что Марс сейсмически активен.

У Марса нет тектонических плит, как на Земле, взаимодействия которых вызывают большинство крупных землетрясений на нашей планете — однако поверхность планеты должна сотрясаться в результате разрядки напряжения в коре или ударов метеоритов. И, поскольку единственным способом изучать строение недр планет на сегодняшний день остается сейсмография, такой инструмент был отправлен на Марс в составе миссии InSight. И вот, сегодня команда инструмента SEIS отчиталась о своем первом событии.

Как сообщает CNES, помимо «события 128-го сола», марсианский сейсмограф зарегистрировал еще несколько сигналов — 14 марта, 10 и 11 апреля. Но они были еще слабее, чем марсотрясение 6-го числа, и у ученых даже нет уверенности, что это были действительно сейсмические события.

Помимо Земли и Марса, сейсмическая активность есть и на Луне — сейсмографы побывали на поверхности спутника нашей планеты в ходе миссий «Апполлонов». На Луне также нет тектонических плит, и ее активность в целом ближе марсианской — правда, помимо событий, вызыванных разрядкой тектонического напряжения и ударов метеоритов, лунотрясения происходят также и под действием приливных сил Солнца и Земли, на глубинах многих сотен километров.