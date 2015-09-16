Когда в России кончится лес?

Без крова остались несколько сотен человек, выгорели гектары лесов. Но и без пожаров леса в России стремительно исчезают. Сегодня большая часть сибирской древесины экспортируется в Китай. Вырубка деревьев движется на север, где тайга восстанавливается значительно медленнее, чем на юге.

Александр Онучин, директор Института леса им. Сукачёва СО РАН, д. б. н.:

— После вырубки часто возникает проблема с тем, чтобы этот ресурс можно было получать в тех же объёмах, что давала природа, и в том ассортименте, который востребован на рынке. Поэтому лесоводы вынуждены заниматься выращиванием леса. Они создают плантации, обеспечивают уход за ними, охрану от пожаров, защиту от вредителей и болезней.

Кажется, что в Сибири лесов много. Так зачем выращивать? Заходи и руби, пока есть запасы древесины. Но такая ситуация вечно продолжаться не может. Мы считаем, что дефицит лесных ресурсов достаточно сильно обострится через 15 лет.

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Какой может быть выход? Первое — организовать переработку низкотоварной древесины (сейчас она просто бросается на лесосеках). Это поможет сократить объёмы вырубки и сохранить северные леса, которые растут медленнее и выполняют важнейшие биосферные функции. Если в южной тайге и лесостепи на одном гектаре 300−400 кубов древесины могут сформироваться за 70 лет, то в северной тайге для этого потребуется около 300 лет. Однако лесозаготовители не готовы ждать ни 70, ни 30−40 лет. Поэтому власти, науке и бизнесу необходимо найти общий язык. Власть должна принимать определённые решения, которые стимулировали бы лесозаготовителей к мероприятиям по восстановлению, — не только административными методами, но и повышением ставок на заготовку древесины (сейчас они не очень высокие). Тогда больше средств, полученных от реализации древесины, можно будет направлять на восстановление лесов. Наука тоже может сказать своё слово. У нас есть опыт выделения наиболее благоприятных лесорастительных условий для тех или иных видов — сосны, лиственницы и т. д.

Некоторые оппоненты говорят: если древесины мало — поднимается цена. Тогда её покупать не будут, и дефицит леса исчезнет. Очевидно, это не тот подход, который отвечает интересам экономического развития нашей страны. Следуя этой формуле, легко дойти и до абсурда.