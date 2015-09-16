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15:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В ботаническом саду в Крыму расцвели тысячи тюльпанов (видео)

Среди них более 300 новых сортов.

В Никитском ботаническом саду в Ялте открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году местные селекционеры вырастили более 300 новых сортов этих цветов, которые идеально адаптированы под условия крымского климата.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году, а с 1929 году тут выращивают тюльпаны, которых в саду уже несколько десятков тысяч.


Сотни новых сортов тюльпанов украсили ботанический сад в Крыму

Сейчас 365 новых гибридных сортов тюльпанов, которые зацвели в ботсаду в этом году, проходят оценку. Крымские селекционеры надеются, что все они будут признаны официальными. Кстати, сейчас в мире насчитывается около 6,5 тысяч разных сортов этих цветов.

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