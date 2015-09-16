Объяснено появление нового атмосферного явления

Явление отдаленно похоже на обычное полярное сияние, но наблюдается значительно реже и на широтах, где полярных сияний не бывает. Типичное полярное сияние (кстати, англоязычные люди именуют его «авророй», совершенно не имея в виду знаменитый крейсер), происходит, когда заряженные частицы космического происхождения — протоны и электроны — попадают в верхние слои земной атмосферы. Поскольку направление их полета корректируется магнитным полем Земли, явление обычно случается в приполярных областях — поближе к магнитным полюсам планеты.
Логично было бы предполагать нечто подобное и в случае «Стива», но, как выяснилось летом прошлого года, тут действует
Сейчас их коллеги предлагают иную модель образования STEVE, основанную на наблюдении трех событий, бывших в последние годы, с Земли и спутников. Спутниковые наблюдения показали, что STEVE возникает одновременно в северном и южном полушариях Земли, что говорит о том, что первоначальный источник энергии находится
Авторы заметили совпадения по времени событий STEVE и иногда возникающих в магнитосфере волн плазмы.
Причиной атмосферных эффектов, по их мнению, было осаждение в ионосферу Земли электронов, потерявших значительную часть своей энергии в магнитосфере.