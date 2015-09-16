Объяснено появление нового атмосферного явления

Явление отдаленно похоже на обычное полярное сияние, но наблюдается значительно реже и на широтах, где полярных сияний не бывает. Типичное полярное сияние (кстати, англоязычные люди именуют его «авророй», совершенно не имея в виду знаменитый крейсер), происходит, когда заряженные частицы космического происхождения — протоны и электроны — попадают в верхние слои земной атмосферы. Поскольку направление их полета корректируется магнитным полем Земли, явление обычно случается в приполярных областях — поближе к магнитным полюсам планеты.

Логично было бы предполагать нечто подобное и в случае «Стива», но, как выяснилось летом прошлого года, тут действует какой-то другой механизм. Авторы прошлогоднего исследования сопоставили время и место появления странного свечения на востоке Канады с данными спутника, пролетавшего над этим местом ровно в тот момент и оснащенного датчиками, определявшими уровень заряженных частиц. Он, в том случае, превышен не был.

Сейчас их коллеги предлагают иную модель образования STEVE, основанную на наблюдении трех событий, бывших в последние годы, с Земли и спутников. Спутниковые наблюдения показали, что STEVE возникает одновременно в северном и южном полушариях Земли, что говорит о том, что первоначальный источник энергии находится где-то относительно далеко — на уровне верхней магнитосферы.

Авторы заметили совпадения по времени событий STEVE и иногда возникающих в магнитосфере волн плазмы.