Приметы на 27 апреля: быть ли дождю

27 апреля в народе получило названия
Земледелы и охотники, которые привычно наблюдали за птицами и дикими животными, говорили, что в этот день лисы начинают искать себе новые норы, а вороны купаются в лужах вместе с воронятами.
В православии 27 апреля почитается память святого Мартына и святого Евстафия.
Наши предки заметили: если на Мартына среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром. А если в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.
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