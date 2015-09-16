Приметы на 27 апреля: быть ли дождю

Земледелы и охотники, которые привычно наблюдали за птицами и дикими животными, говорили, что в этот день лисы начинают искать себе новые норы, а вороны купаются в лужах вместе с воронятами.

Наши предки заметили: если на Мартына среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром. А если в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.