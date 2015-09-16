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10:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Приметы на 27 апреля: быть ли дождю

В народе по цвету и форме облаков в этот день предсказывали ветер и осадки.
Источник: Reuters

27 апреля в народе получило названия Мартин-лисогон, Птичьи обереги и Вороний праздник.

Земледелы и охотники, которые привычно наблюдали за птицами и дикими животными, говорили, что в этот день лисы начинают искать себе новые норы, а вороны купаются в лужах вместе с воронятами.

В православии 27 апреля почитается память святого Мартына и святого Евстафия.

Наши предки заметили: если на Мартына среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром. А если в этот день мокро и грязно, то пашня будет хорошей.

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