Народные приметы на 28 апреля: виды на урожай

Весна уже в полной мере вступила в свои права. Но если в конце апреля случаются «рецидивы», это предвещает не очень хороший урожай, верили наши предки.

Крестьяне наблюдали, не замерзнет ли земля по оврагам. Если случатся заморозки, урожай будет небогатым.

Прогнозировали в этот день и погоду на ближайшие дни. Если ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко — вскоре установится хорошая погода.

Если день ясный, а вечером на небе облака сгущаются — вскоре изменится погода, пойдет дождь. Заря красного цвета предвещает ветреную и дождливую погоду.

Если луна или солнце при восходе и заходе видны нечетко, в дымке, будет тепло.