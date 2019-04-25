Циклон «Кеннет» уничтожил в Мозамбике целые деревни (фото)

Стихия подступила к северу страны в четверг. Штормовые волны затопили прибрежные районы. Порывы ветра достигли 280 км в час.

Местные власти пытаются оценить масштабы разрушений. Многие районы Мозамбика остаются отрезанными. По словам представителя ООН, число погибших в результате циклона возросло до пяти.

«Кеннет» обрушился на страну спустя месяц после разрушительного циклона «Идай», жертвами которого стали около 1000 человек в Мозамбике, Малави и Зимбабве.