Найден самый странный краб

Международная группа палеонтологов обнаружила хорошо сохранившиеся окаменелые останки таинственного краба, который жил примерно 95 миллионов лет назад в нынешней Колумбии и Соединенных Штатах.

Неизвестный ранее вид получил название Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера», пишет издание Science Advances.

У краба были большие и ничем не защищенные глаза, загнутый хвост и характерной формы панцирь. По словам Хавьера Луке, палеонтолога из Йельского университета, этот вид говорит о том, что древние крабы не только сохранили черты личинок во взрослой жизни, но и усилили их.

Это самый ранний пример плавающего членистоногого с веслообразными ногами со времен вымирания морских скорпионов около 250 миллионов лет назад.

Древнее существо настолько странное, что его можно считать «утконосом» в мире крабов, говорят исследователи.

Анна Лысенко