Может ли молния дважды ударить в одно место?

Физики изучили электрические разряды в атмосфере с помощью радиотелескопа LOFAR. Он состоит из тысяч антенн, разбросанных по Северной Европе и связанных с центральным компьютером, который обрабатывает поступающую информацию. Радиотелескоп предназначен для астрономических наблюдений, но учёные решили исследовать снимки молний с наносекундным разрешением.

Это беспрецедентный уровень детализации радиоволн, излучаемых молнией, и совершенно новый взгляд на явление. Мы будто бы заглянули в грозовое облако, где находится большая часть молнии, и смогли добраться до первичных процессов, которые лежат в основе этого явления. Олаф Шолтен Профессор физики из Гронингена и один из авторов исследования

Молния возникает, когда сильные восходящие потоки формируют в больших кучевых облаках статическое электричество. Часть облака становится положительно заряженной, другая — отрицательно. Когда разность потенциалов достигает критического значения, пробивает сильнейший разряд.

Физики выяснили, что процесс начинается с появления так называемого плазменного кармана — небольшого шара нагретого газа, состоящего из заряженных частиц. От него струйками расходятся заряды, формируя сеть каналов. Благодаря радиотелескопу учёные увидели, что по этим каналам проходит не весь заряд. Некоторые частицы просачивается через разрывы в каналах, и формируют так называемые «иглы». Прежде эти «иглы» учёные заметить не могли — настолько они малы и недолговечны.

Затем облако вновь накапливает электричество, и возникает следующий разряд, который течёт по тем же самым сформированным в атмосфере «иглам». Таким образом, молния способна дважды ударить в одно и то же место.