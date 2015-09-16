Народные приметы на 29 апреля: о чем расскажут яркая радуга и майские жуки

29 апреля церковь вспоминает трех сестер — мучениц Ирину, Агапию и Хионию, живших в III веке. В народе, правда, последнюю подзабыли, а этот день стали называть «Ирина-рассадница» или «Арина-капустница». Считалось, что именно сегодня нужно заниматься огородом: готовить землю и высаживать рассаду.

По тому, как быстро всходила рассада, высаженная в этот день, можно было определить погоду на целое лето — если рассада быстро вбирала влагу, то лето ожидалось засушливым, а вот если воды требовалось немного, то и лето должно было быть дождливым.

Сырую погоду обещали также западные ветры, которые дули в этот день, а слишком яркая радуга говорила о резком ухудшении погоды. А вот большое количество майских жуков — это к засушливому лету.

Вообще, считалось, что после Ирины-рассадницы устанавливается теплая и солнечная погода.