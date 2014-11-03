Как выглядят удивительные «дыры в небе» (фото)

«Дыры в небе» или, как их еще называют, «ворота в рай» — это очень необычное природное явление. В плотных сплошных облаках образуются воронки, через которые можно увидеть чистое небо.

Специалисты называют это явление дырокольным облаком или облаком с отверстием. Хотя метеорологи давно изучают этот природный феномен, единого мнения о причинах его возникновения до сих пор нет.

Наиболее распространенной причиной возникновения дыр в облаках специалисты считают падающие кристаллы льда, которые могут образовываться в более высоких облаках или в выхлопных газах от пролетающих самолетов.

При определенной температуре и влажности падающие кристаллы поглощают воду из воздуха, что приводит к быстрому испарению капель воды в облаке, и, как следствие, его рассеиванию и образованию дыры.

Екатерина Гура