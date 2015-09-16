Теплая поверхность океана ускорила таяние шельфового ледника Росса

Ледник Росса, крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем ожидалось, из-за нагрева поверхностных слоев воды в море Росса — ранее считалось, что основную роль в таянии ледника играет теплая вода на большей глубине. Статья опубликована в журнале Nature Geoscience.

Площадь шельфового ледника Росса составляет около 500 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью Франции (или с семью Курганскими областями). В частности, в марте 2000 года от него откололся крупнейший известный айсберг, B-15, длиной почти 300 километров и шириной в 37 километров.

Ученые под руководством Крэйга Стюарта (Craig Stewart) из Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии на протяжении четырех лет собирали данные о взаимодействии северо-западного сектора шельфового ледника с океаном. Для этого они пробурили 260-метровую скважину и разместили подо льдом датчики температуры, солености, скорости таяния и направления океанических течений. Кроме того, с поверхности шельфового ледника ученые с помощью радаров замеряли толщину льда. В статье авторы отмечают, что модели динамики ледового щита чувствительны к скорости таяния льдов оснований шельфовых ледников, но до сих пор прямых наблюдений этого процесса проведено достаточно мало.

Собранные учеными данные показали, что вода на поверхности моря Росса, прогреваемая солнечными лучами, затекает в полость под шельфовым ледником в районе острова Росса и ускоряет его таяние, особенно в летние месяцы. Рядом с ледником находится так называемая полынья Росса, крупнейшая антарктическая полынья, которая быстро прогревается летом и таким образом существенно усиливает его таяние, пишут ученые.

Шельфовый ледник Росса считается относительно стабильным и результаты исследования не свидетельствуют о какой-либо нестабильности: таяние ледника балансируется накоплением снега и льда. Однако, по мнению ученых, по мере изменения климата ситуация может ухудшиться.

Изменение климата, скорее всего, приведет к сокращению площади морского льда и повышению приповерхностной температуры воды в море Росса, что означает, что скорость таяния льдов в этом регионе в будущем увеличится. Крэйг Стюарт (Craig Stewart) Ученый из Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии

В 2018 году американские климатологи количественно оценили влияние Эль-Ниньо на таяние шельфовых ледников в Западной Антарктиде, в том числе ледника Росса. Анализ спутниковых данных за 23 года показал, что, несмотря на увеличение числа снегопадов и рост поверхностной части ледников, их суммарная масса во время Эль-Ниньо значительно сокращается за счет таяния подводной части.

Ольга Добровидова