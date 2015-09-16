Теплая поверхность океана ускорила таяние шельфового ледника Росса

Ледник Росса, крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем ожидалось,
Площадь шельфового ледника Росса составляет около 500 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью Франции (или с семью Курганскими областями). В частности, в марте 2000 года от него откололся крупнейший известный айсберг, B-15, длиной почти 300 километров и шириной в 37 километров.
Ученые под руководством Крэйга Стюарта (Craig Stewart) из Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии на протяжении четырех лет собирали данные о взаимодействии
Собранные учеными данные показали, что вода на поверхности моря Росса, прогреваемая солнечными лучами, затекает в полость под шельфовым ледником в районе острова Росса и ускоряет его таяние, особенно в летние месяцы. Рядом с ледником находится так называемая полынья Росса, крупнейшая антарктическая полынья, которая быстро прогревается летом и таким образом существенно усиливает его таяние, пишут ученые.
Шельфовый ледник Росса считается относительно стабильным и результаты исследования не свидетельствуют о
Изменение климата, скорее всего, приведет к сокращению площади морского льда и повышению приповерхностной температуры воды в море Росса, что означает, что скорость таяния льдов в этом регионе в будущем увеличится.
В 2018 году американские климатологи количественно оценили влияние
Ольга Добровидова
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