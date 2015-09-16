Народные приметы на 30 апреля: погоду на лето узнаем по одуванчикам

30 апреля в народе называют днем Зосимы-Пчельника. Православная церковь в этот день почитает святых Зосима и Савватия, которые считаются покровителями пчел и пчеловодов. По поведению пчел в этот день было принято предсказывать будущий урожай.

Что касается погоды, то ее определяли по другим признакам. Так, если рано утром шел дождь, то день обещал быть солнечным. Ясный восход предвещал засушливое лето. А если весь день было пасмурно, то и лето ожидалось дождливым.

Также в этот день было принято обращать внимание на растения. Если одуванчики зацвели рано — это к короткому лету, а если поздно — к засушливому. А вот если 30 апреля зацвела рябина — это к теплой и долгой осени.

Погоду можно было определить и по количеству грачей — если их много, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми.

Екатерина Гура