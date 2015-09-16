Народные приметы на 30 апреля: погоду на лето узнаем по одуванчикам

30 апреля в народе называют днем
Что касается погоды, то ее определяли по другим признакам. Так, если рано утром шел дождь, то день обещал быть солнечным. Ясный восход предвещал засушливое лето. А если весь день было пасмурно, то и лето ожидалось дождливым.
Также в этот день было принято обращать внимание на растения. Если одуванчики зацвели рано — это к короткому лету, а если поздно — к засушливому. А вот если 30 апреля зацвела рябина — это к теплой и долгой осени.
Погоду можно было определить и по количеству грачей — если их много, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
Екатерина Гура
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