Российский фотограф снял завораживающее видео китовой охоты с дрона

Горбачи, нырнув под стаю рыб, начинают всплывать по спирали, выдыхая воздух, который образует своеобразные пузыри. Рыба, окруженная этими пузырьками с воздухом, сбивается в кучу у поверхности, где и становится легкой добычей для китов.

Интересно, что в этой охоте есть свои правила: одни киты создают пузыри и сбивают планктон в одно место, а другие в это время едят. Затем они меняются ролями.