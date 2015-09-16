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18:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российский фотограф снял завораживающее видео китовой охоты с дрона

Уникальные кадры.

Фотограф дикой природы Вадим Балакин с помощью беспилотника сумел снять удивительные кадры необычной охоты китов.

Горбачи, нырнув под стаю рыб, начинают всплывать по спирали, выдыхая воздух, который образует своеобразные пузыри. Рыба, окруженная этими пузырьками с воздухом, сбивается в кучу у поверхности, где и становится легкой добычей для китов.

Интересно, что в этой охоте есть свои правила: одни киты создают пузыри и сбивают планктон в одно место, а другие в это время едят. Затем они меняются ролями.

Екатерина Гура

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