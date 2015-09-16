Окурки — самый распространенный источник мусора в океане

NBC News выложил отчет со ссылкой на данные, собранные Ocean Conservancy (американская некоммерческая организация по защите окружающей среды). Согласно опубликованной информации, с 1980-х в океане было найдено около 60 миллионов сигаретных фильтров.

Выброшенные сигареты значительно превышают количество пластиковых пакетов, соломинок, пищевых оберток и бутылок, найденных в океане. Сигаретные фильтры, возможно, являются гораздо более вредной формой отходов, и им почем-то до сих пор не уделялось должного внимания.

Почему сигаретные фильтры более вредные, чем считалось ранее? Большинство из них состоят из ацетата целлюлозы, который не переваривается моллюсками и рыбами.

Фильтры также выделяют такие загрязняющие вещества, как никотин, мышьяк и свинец. Вместе с рыбой и моллюсками все эти химические соединения попадают к нам в пищу.

Есть ли выход из ситуации? Бросить курить, не выбрасывать окурки на пляже и рядом с морем, использовать эко-сигареты, которые полностью безопасны для планеты (но не для вас).