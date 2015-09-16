Народные приметы на 1 мая: слушаем кукушку

В народном календаре 1 мая получило название Кузьмин день, так как церковь в этот день почитала святителя Косму, епископа Халкидонского. А древние славяне отмечали Живин день и приветствовали животворящие силы природы.

1 мая обычно трудились на огороде, высаживая овощи и зелень, а еще заготавливали целебные травы.

Погоду наши предки предсказывали, слушая кукушку. Если удалось услышать птицу — весь май будет теплый.