Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
13:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 мая: слушаем кукушку

Эта птица поможет с прогнозом погоды.
Источник: AP 2019

В народном календаре 1 мая получило название Кузьмин день, так как церковь в этот день почитала святителя Косму, епископа Халкидонского. А древние славяне отмечали Живин день и приветствовали животворящие силы природы.

1 мая обычно трудились на огороде, высаживая овощи и зелень, а еще заготавливали целебные травы.

Погоду наши предки предсказывали, слушая кукушку. Если удалось услышать птицу — весь май будет теплый.

Если в этот день зацвела рябина, значит, установилось стойкое тепло. А вот цветы на черемухе, распустившиеся в Кузьмин день предвещают похолодание.

 Фотограф поместила себя на старые снимки выдающихся личностей
Как в майские праздники без проблем пройти таможню