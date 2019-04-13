Поле тюльпанов показали с высоты птичьего полета (видео)

Ежегодно около 1,5 миллионов туристов посещают знаменитый голландский парк «Кекенхоф», чтобы полюбоваться бесчисленным множеством тюльпанов. Но настоящую красоту этих цветов следует искать в сельской местности, уверен Альберт Дрос.

С помощью беспилотника 33-летний голландский фотограф снял небольшое видео, в котором показал завораживающую красоту тюльпановых полей на севере Нидерландов, где их выращивают местные фермеры.

Дрос — опытный фотограф, который сотрудничает с ведущими международными изданиями, такими как CNN и National Geographic. Тюльпаны на родине он снимает каждый год.

Анна Лысенко