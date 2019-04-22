В Великобритании сняли «волшебное» цветение колокольчиков

«Это не картины французских импрессионистов, это всего лишь холмы Клента в Вустершире», — пишут британские фотографы, запечатлевшие невероятное цветение синих колокольчиков в 16 километрах от Бирмингема.

Местные холмы — популярное место для пеших прогулок. Сюда приходят не только местные жители, но и туристы из других регионов страны, чтобы насладиться живописными видами. Больше всего гостей в деревушке Клент в апреле и мае, во время цветения диких гиацинтов.

Но дикие гиацинты цветут не только в Вустершире. Ими покрыты поляны по всей Англии и Шотландии. Некоммерческая и негосударственная организация под названием Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты регулярно предоставляет жителям страны список самых привлекательных для прогулок и путешествий мест. В том числе — места цветения гиацинтов.