Саудовская Аравия пережила нашествие саранчи (видео)

#موهلك_الدراسي— كوكتيل / cocktail (@coctaill1) 29 апреля 2019 г.
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نجران الان جراد بشكل غير طبيعي pic.twitter.com/PTGaeyTl9L
В Саудовской Аравии наблюдают нашествие саранчи.
Огромный рой насекомых накрыл небо над городом Наджран на
Еще на одном видео видно, как фермер снимает саранчу со ствола дерева лопатой.
Ранее ООН предупредила о небывалом размножении саранчи у берегов Красного моря
Нашествие саранчи в Саудовской Аравии уже наблюдали в январе этого года. Огромные рои обрушились на Мекку.
Один рой содержит до 80 млн насекомых. За день он съедает количество пищи, достаточное для 35 тысяч человек.
Анна Лысенко
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