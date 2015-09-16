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12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Саудовская Аравия пережила нашествие саранчи (видео)

Очевидцы делятся кадрами в соцсетях.

В Саудовской Аравии наблюдают нашествие саранчи.

Огромный рой насекомых накрыл небо над городом Наджран на юго-западе страны. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях.

Еще на одном видео видно, как фермер снимает саранчу со ствола дерева лопатой.

Ранее ООН предупредила о небывалом размножении саранчи у берегов Красного моря из-за обильных дождей. Организация призвала власти Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Израиля принять меры предосторожности.

Нашествие саранчи в Саудовской Аравии уже наблюдали в январе этого года. Огромные рои обрушились на Мекку.

Один рой содержит до 80 млн насекомых. За день он съедает количество пищи, достаточное для 35 тысяч человек.

Анна Лысенко

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