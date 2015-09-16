Народные приметы на 3 мая: что означает гром

3 мая на Руси вспоминали преподобного Феодора Трихина — монаха, который исцелял больных и творил чудеса. А в дохристианские времена в этот день поминали усопших.

Накануне в доме делали уборку, готовили угощения. В день поминовения родственники старались надеть новую одежду и не ссориться между собой, чтобы души умерших «видели», что их потомки живут в мире и достатке.

По погоде в этот день делали прогнозы на урожай. Хорошим знаком было услышать первый гром. Это означает, что лето и осень будут урожайными. В то же время сильный дождь означал, что меда в этом году будет маловато.