Циклон «Фани» обрушился на Индию (фото, видео)

Мощный циклон «Фани» с проливными дождями и скоростью ветра до 200 км в час обрушился на восточный берег Индии.

Это один из самых сильных штормов в регионе за последние несколько лет. Более 1 млн человек эвакуированы из штата Орисса. По данным властей, погибли 2 человека.

В регионе ожидаются наводнения, уровень воды может вырасти на 1,5 метра. По данным синоптиков, циклон затронет 15 районов штата, прежде чем ослабнет в субботу. Затем «Фани» переместится в штат Тамилнад и Западную Бенгалию.

Анна Лысенко