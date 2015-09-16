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09:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 мая: что означает похолодание

Наши предки опасались ночных заморозков и старались услышать кукушку.
Источник: Reuters

5 мая православная церковь чтит память евангелиста Луки. А древние славяне продолжали чествовать весну: девушки водили хороводы и пели песни.

Если с утра светило солнце, хозяйки спешили высадить лук. «Сей лук, ведь он — от семи недуг», — говорили в народе.

Если в первые дни мая закуковала кукушка, морозу больше не бывать, утверждали наши предки. А вот ночные заморозки 5 мая обещают длительную непогоду. «Ночью заморозит, так сорок утренников еще на хлеб падет», «сорок утренних морозов на все лето, пока хлеб в поле стоит», говорили наблюдательные крестьяне.

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