Народные приметы на 5 мая: что означает похолодание

Если с утра светило солнце, хозяйки спешили высадить лук. «Сей лук, ведь он — от семи недуг», — говорили в народе.

Если в первые дни мая закуковала кукушка, морозу больше не бывать, утверждали наши предки. А вот ночные заморозки 5 мая обещают длительную непогоду. «Ночью заморозит, так сорок утренников еще на хлеб падет», «сорок утренних морозов на все лето, пока хлеб в поле стоит», говорили наблюдательные крестьяне.