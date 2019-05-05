В Германии выпал снег

В горных районах Германии выпал снег, сообщают местные СМИ.

Слой снега толщиной в несколько сантиметров покрыл горы Гарц в Тюрингии. Оказались засыпаны четыре трассы. Дорожные службы в субботу вели работы по расчистке дорог.

В долинах снег быстро растаял, но на высоте 700 метров и выше продолжает лежать.

В начале мая на Европу двинулся циклон из Арктики, вызвав снегопады в Скандинавии, похолодание в Великобритании, Германии, Италии, обильные дожди в европейской части России.

Анна Лысенко