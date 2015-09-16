Ученые пригрозили вымиранием миллиона видов растений и животных

Степень воздействия человека на окружающую среду беспрецедентна, и вымирание растений и животных ускоряется, под угрозой исчезновения сейчас находится до миллиона из примерно восьми миллионов видов, говорится в резюме нового доклада Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), копия доклада есть в распоряжении N+1.

IPBES создана по аналогии с Межправительственной группой экспертов по изменению климата и призвана обеспечивать лиц, принимающих решения, научной информацией о проблеме сохранения биоразнообразия. На очередной сессии в Париже IPBES утвердила резюме доклада для политиков (текст резюме согласовывается на пленарной сессии, тогда как сам доклад пишут ученые). Первый в своем роде доклад готовился 145 авторами из 50 стран на протяжении последних трех лет. Как и в случае IPCC, доклад представляет собой обобщение информации в 15 тысячах опубликованных источников, а не оригинальные научные исследования.

Ключевыми факторами, влияющими на биоразнообразие, авторы резюме доклада называют (в порядке убывания их важности) изменения в землепользовании, прямое использование живых организмов (например, охота), изменение климата, загрязнение окружающей среды и распространение инвазивных видов.

В резюме доклада отмечается, что в настоящий момент человек серьезно изменил облик примерно 75 процентов суши и так или иначе повлиял на 40 процентов акватории Мирового океана.

К примеру, к 2000 году человечество уничтожило более 85 процентов болот, существовавших по состоянию на 1700 год. Кроме того, более трети поверхности суши сейчас используется для нужд сельского хозяйства (12 процентов всей не покрытой льдом суши занято под выращивание растений и 25 процентов — под выпас скота). Промышленное рыболовство ведется более чем на 55 процентах площади Мирового океана и около трети промысловых рыб по данным на 2015 год вылавливается на неустойчивом уровне, то есть избыточно. Всего в год человек добывает около 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, что почти в два раза больше, чем в 1980 году.

По оценкам авторов доклада, из 8 миллионов видов растений и животных, включая 5,5 миллиона видов насекомых, до миллиона угрожает вымирание, в том числе в ближайшие десятилетия (в докладе отмечается, что данные по этому поводу согласуются между собой хорошо, но их недостаточно для того, чтобы сделать однозначный вывод).

Под угрозой находятся более 40 процентов амфибий, 33 процента рифовых кораллов и более трети морских млекопитающих. Данных о насекомых меньше, но, по предварительным оценкам, вымирание угрожает 10 процентам видов.

С XVI века вымерло не менее 680 видов позвоночных; в среднем по всем группам растений и животных, изученных достаточно хорошо для такой оценки, вымирание угрожает 25 процентам видов. С 1870-х годов мы потеряли около половины площади всех коралловых рифов. При этом численность инвазивных видов в 21 стране, ведущей такой учет, с 1970 года выросла на 70 процентов.

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Леса сейчас занимают примерно 68 процентов от оценочной площади доиндустриального периода (середина XIX века); половина новых сельскохозяйственных площадей получена за счет вырубки леса. При этом в целом с 1990 года нетто-потери леса, за исключением управляемых лесов для вырубки, снизились на 50 процентов, а общая площадь лесопосадок в 1990—2015 годах составила 110 миллионов гектаров. Человечество, однако, продолжает наступать на нетронутый лес (площадь леса более 500 квадратных километров без какого-либо влияния человека): площадь таких лесов в 2000—2013 годах снизилась на 7 процентов.

В докладе также отмечается, что человечество не выполнит большую часть 20 целей 2020 года по сохранению биоразнообразия, а его потери ставят под угрозу выполнение 22 из 44 оцененных авторами доклада Целей устойчивого развития ООН, связанных с искоренением бедности и голода, здоровьем, пресной водой, городами, климатом, океаном и сушей. Ученые считают, что ситуацию еще можно изменить, но для этого потребуются системные изменения в политике по биоразнообразию на всех уровнях.

В 2018 году биологи подсчитали, что при текущей скорости вымирания млекопитающих для восстановления биологического разнообразия понадобится от трех до пяти миллионов лет. При этом даже если вымирание прекратится прямо сейчас и ни один вид больше не исчезнет, чтобы восстановить биоразнообразие, которое существовало до начала массового вымирания, понадобится около 500 тысяч лет.

Ольга Добровидова