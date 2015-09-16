Погодные приметы на 6 мая: комары расскажут о потеплении

Наши предки верили, что в этот день окончательно приходит весна, а потому можно смело приступать к полевым работам.

Что же касается погоды, то ее определяли с помощью народных примет. Так, например, верили: если в этот день тепло, то и лето наступит очень быстро. О теплой погоде также «говорили» и комары, которые летали не по одному, а сбивались в стайки.

А вот если луна растущая, дует порывистый ветер и на улице пасмурно, то такая погода будет держаться еще долго. Северный ветер в этот день сулил ранние заморозки осенью.

Екатерина Гура