Погодные приметы на 7 мая: на что стоит обратить внимание

7 мая в народе называют Евсей или Евсеев день. Несмотря на то, что весна уже полностью вступила в свои права, все еще считалось, что после 7 мая по ночам могут наступать морозы, но они уже никакой серьезной роли играть не будут.

Погоду на ближайшие дни в Евсеев день определяли по нескольким природным явлениям. Верили, что если ночью вокруг звезд будут белые или черные круги, то это к дождю.

Сильную грозу с ветром обещали низкие облака над горизонтом или темные закатные лучи, а вот если вечером заря была окрашена в ярко-желтый цвет, то это предзнаменовало жаркие дни без осадков.

Екатерина Гура