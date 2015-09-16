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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 мая: на что стоит обратить внимание

Смотрим на солнце и звезды.
Источник: CC0/Larisa-K

7 мая в народе называют Евсей или Евсеев день. Несмотря на то, что весна уже полностью вступила в свои права, все еще считалось, что после 7 мая по ночам могут наступать морозы, но они уже никакой серьезной роли играть не будут.

Погоду на ближайшие дни в Евсеев день определяли по нескольким природным явлениям. Верили, что если ночью вокруг звезд будут белые или черные круги, то это к дождю.

Сильную грозу с ветром обещали низкие облака над горизонтом или темные закатные лучи, а вот если вечером заря была окрашена в ярко-желтый цвет, то это предзнаменовало жаркие дни без осадков.

Екатерина Гура

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