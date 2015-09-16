Как побороть природные пожары?

В этом году в середине апреля загорелось Забайкалье, а на майские праздники полыхает уже Курганская и Амурская области. В последнее время стихия беспощадна — по всей России, и особенно на Дальнем Востоке, прошедшей зимой пожаров не было всего две недели: в период от католического до православного Рождества. Забайкальский край вновь разгорелся на майские праздники, что вызывает колоссальные убытки, Курганскую область еще предстоит окончательно потушить.
В рамках восстановления Забайкалья Президент Владимир Путин 26 апреля подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории края. «Лента.ру» попыталась разобраться, почему главе государства пришлось пойти на такой экстраординарный шаг, в чем кроются причина постоянно повторяющихся пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке и какие меры для этого нужно предпринять.
Жуткая стихия
4 мая 2019 запомнится жителям Курганской области надолго — лесные и природные пожары, с большим трудом потушенные накануне, вспыхнули с новой силой. Огонь подошел вплотную к областному центру, несколько населенных пунктов, входящих в столичный муниципалитет, оказались в эпицентре пожаров. Люди выбегали из домов, даже не успевая взять самые необходимые вещи. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Стихию подстегнули сильный ветер до 11 метров в секунду и сухая погода. Огонь вплотную подошел к железнодорожному мосту через реку Тобол, на подъезде к которому был остановлен состав с нефтепродуктами. Один из сотрудников МЧС так прокомментировал журналисту Znak.com сложившуюся в регионе ситуацию:
Как жителям объяснили, горит вся Курганская область и один вертолет не справится.
На юге и
Жители выбрасывают сухую траву со своего огорода, поджигают ее, потом бросают грабли и идут пить пиво. А подул ветер и все разлетелось.
Вторая причина в том, что жгут поля, прилегающие к дачным участкам, не прокладывая заранее никаких барьеров на пути движения огня. Третья причина —
Случается, что собственники держат земли сельхозназначения нераспаханными. Так делается в надежде найти инвестора и
И в Забайкалье, и в Амурской, и в Курганской областях пожары начинались в полях. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изъятии земель у тех собственников, которые не соблюдают требования пожарной безопасности. Такая мера может грозить тем, кто будет нарушать нормы систематически. Собеседники «Ленты.ру» единодушно считают, что эта мера позволит существенно снизить количество пожаров на землях сельхозназначения и лесных территориях, так как 70−80 процентов всех пожаров начинаются не далее 5 км от населенных пунктов, что говорит о тотальной безответственности наших граждан.
Как справиться с огнем
Специфика действующего законодательства такова, что пожар в поле, значительно удаленном от населенного пункта, трудно тушить силами пожарной охраны МЧС (так как их основная ответственность лежит в обеспечении безопасности людей и населенных пунктов), хотя поля, прилегающие к населенных пунктам — это прямая угроза жилым домам и населению. В свою очередь, сотрудники региональных лесопожарных формирований и «Авиалесоохрана» отвечают за охрану лесных массивов и не имеют права тратить выделенные ресурсы на тушение полей. Лесопожарные формирования могут тушить только лесные пожары, а лесопользователи или специализированные учреждения, проводящие работы в лесу на конкурсной основе — проводить противопожарное обустройство опушек леса.
Эта работа поставлена в лесопожарных службах на должном уровне. Когда загораются постройки или лес — их тушат оперативно. Но вот пожары в поле — огромная головная боль для всех ответственных структур.
Второй важный аспект борьбы с пожарами —
На штабах после оценки лесопожарной обстановки в регионах принимаются решения, требующие координации работы и усиления ответных мер всех заинтересованных ведомств. Несмотря на то, что решения федерального штаба носят обязательный характер для всех организаций, исполнение этих решений затягивается. В последнее время прокуратура усилила контроль правда за выполнением решений штаба, но кардинально это проблему не решило.
Подразделения пожарной охраны МЧС были бы готовы принять на себя обязанности по тушению травяных и степных пожаров, но в отдельных регионах это проблематично в связи с недостаточностью пожарной техники и людских ресурсов.
Региональный и общефедеральный контексты
Разумеется, даже из этой ситуации существует выход. Когда в регионе может быть объявлена чрезвычайная ситуация, то возможно привлекать к тушению пожаров дополнительные силы МЧС и федеральный резерв
Именно поэтому президент предложил изымать земли у тех, кто регулярно нарушает правила противопожарной безопасности. Но это тоже не панацея, считают эксперты. Лишь карательными мерами проблему не решить. Нарушителя накажут, если в очередной раз он сожжет несколько тысяч гектар, это справедливо. Но болезнь проще предупредить, чем потом ее лечить.
Поэтому указом президента предписано разграничить понятия «ландшафтный (природный пожар)» и «лесной пожар», «разделить сферы ответственности между соответствующими органами власти и разграничить зоны ответственности подразделений различных видов пожарной охраны», «установить полномочия государственных лесных инспекторов по осуществлению пожарного надзора на землях сельхозназначения, непосредственно примыкающим к лесам».
Специалисты полагают, что можно расширить полномочия федеральной «Авиалесоохраны» до введения режима ЧС на территории муниципального образования и организовать работу на упреждение возникновения повышенной горимости лесов и прилегающих к лесам территорий. Кроме того, явно надо решить технические проблемы авиапожаротушения (точнее, банальную нехватку ведомственной авиации).
Мировой опыт пожаротушения свидетельствует, что необходимы муниципальные пожарные дружины в районах с повышенной пожароопасностью. Сегодня в добровольных лесных пожарных дружинах по всей стране всего 500 человек. Поэтому надо незамедлительно решить вопросы с их организацией и главное — найти источники финансирования. Тот же мировой опыт показывает, что затраты на муниципальные дружины не идет ни в какое сравнение с убытками, которые возникают от их отсутствия.
И последняя проблема, о которой нельзя не упомянуть. Совершенно очевидно, что пришла пора выстраивать систему противопожарной пропаганды, которая у нас в стране находится в зачаточном состоянии. Для этого необходимо
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