Как побороть природные пожары?

В этом году в середине апреля загорелось Забайкалье, а на майские праздники полыхает уже Курганская и Амурская области. В последнее время стихия беспощадна — по всей России, и особенно на Дальнем Востоке, прошедшей зимой пожаров не было всего две недели: в период от католического до православного Рождества. Забайкальский край вновь разгорелся на майские праздники, что вызывает колоссальные убытки, Курганскую область еще предстоит окончательно потушить.

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В рамках восстановления Забайкалья Президент Владимир Путин 26 апреля подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории края. «Лента.ру» попыталась разобраться, почему главе государства пришлось пойти на такой экстраординарный шаг, в чем кроются причина постоянно повторяющихся пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке и какие меры для этого нужно предпринять.

Жуткая стихия

4 мая 2019 запомнится жителям Курганской области надолго — лесные и природные пожары, с большим трудом потушенные накануне, вспыхнули с новой силой. Огонь подошел вплотную к областному центру, несколько населенных пунктов, входящих в столичный муниципалитет, оказались в эпицентре пожаров. Люди выбегали из домов, даже не успевая взять самые необходимые вещи. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Стихию подстегнули сильный ветер до 11 метров в секунду и сухая погода. Огонь вплотную подошел к железнодорожному мосту через реку Тобол, на подъезде к которому был остановлен состав с нефтепродуктами. Один из сотрудников МЧС так прокомментировал журналисту Znak.com сложившуюся в регионе ситуацию:

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На юге и юго-востоке Забайкальского края объявлен режим ЧС, который действует по настоящее время. Началось все 19-го апреля. Здесь тоже штормовой ветер в своё время значительно усилил распространение стихии, в результате которой погиб один человек, а травмы получили около 30 жителей края. Сгорело 99 домов в 17 населённых пунктах, пострадало 113 фермерских хозяйств и чабанских стоянок, уничтожено 12 тысяч голов скота. Ущерб оценивается почти в 600 миллионов рублей, хотя «Ленте.ру» назывались и более впечатляющие цифры. Всего потерпевших в той или иной степени оказалось 645 человек.

Из-за чего обычно возникает пожар? В пресс-службе федерального учреждения «Авиалесоохрана» «Ленте.ру» назвали несколько причин, объединенных странным и мало рациональным равнодушием людей к страшной стихии. Часто охотники, рыбаки, собиратели кедровых орехов и ягод оставляют в лесу непотушенный костер и спокойно продолжают свой путь. Но основная часть пожаров возникает на землях сельхозназначения, на приусадебном участке или сразу за ним. Люди жгут траву на границе леса.

Жители выбрасывают сухую траву со своего огорода, поджигают ее, потом бросают грабли и идут пить пиво. А подул ветер и все разлетелось. Пресс-служба “Авиалесоохраны”

Вторая причина в том, что жгут поля, прилегающие к дачным участкам, не прокладывая заранее никаких барьеров на пути движения огня. Третья причина — подростки-пироманы.

Случается, что собственники держат земли сельхозназначения нераспаханными. Так делается в надежде найти инвестора и когда-нибудь построить на этих землях коттеджные поселки. Трава там стоит годами. Ее не скашивают, и она очень сухая. Самый простой способ от нее избавиться — поджечь. Так владельцы сельскохозяйственных земель регулярно сжигают на своей территории прошлогоднюю траву, не обеспечив элементарных требований пожарной безопасности, несмотря на существующий запрет, установленный правительством еще с 2015 года. Даже если бы просто поля вспахали по периметру, огонь бы дальше не перекинулся, остановившись на краю борозды. В большинстве случаев этого сделано не было.

И в Забайкалье, и в Амурской, и в Курганской областях пожары начинались в полях. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изъятии земель у тех собственников, которые не соблюдают требования пожарной безопасности. Такая мера может грозить тем, кто будет нарушать нормы систематически. Собеседники «Ленты.ру» единодушно считают, что эта мера позволит существенно снизить количество пожаров на землях сельхозназначения и лесных территориях, так как 70−80 процентов всех пожаров начинаются не далее 5 км от населенных пунктов, что говорит о тотальной безответственности наших граждан.

Как справиться с огнем

Специфика действующего законодательства такова, что пожар в поле, значительно удаленном от населенного пункта, трудно тушить силами пожарной охраны МЧС (так как их основная ответственность лежит в обеспечении безопасности людей и населенных пунктов), хотя поля, прилегающие к населенных пунктам — это прямая угроза жилым домам и населению. В свою очередь, сотрудники региональных лесопожарных формирований и «Авиалесоохрана» отвечают за охрану лесных массивов и не имеют права тратить выделенные ресурсы на тушение полей. Лесопожарные формирования могут тушить только лесные пожары, а лесопользователи или специализированные учреждения, проводящие работы в лесу на конкурсной основе — проводить противопожарное обустройство опушек леса.

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Эта работа поставлена в лесопожарных службах на должном уровне. Когда загораются постройки или лес — их тушат оперативно. Но вот пожары в поле — огромная головная боль для всех ответственных структур. Во-первых, здесь огонь должны тушить дружины органов местного самоуправления и пожарная охрана МЧС. Во-вторых, собственники земли обязаны скосить траву и перепахать поле. Проще говоря: если бы земли сельхозназначения были таковыми не по одному названию, а по сути (были бы перепаханы), то и гореть было бы нечему. Но землевладельцы не хотят, не умеют и зачастую не могут принимать необходимые меры. «Практически все пожары, и в лесу, и в населенных пунктах, приходят с полей», — вот главный вывод, которые единодушно делают специалисты, беседовавшие с «Лентой.ру».

Второй важный аспект борьбы с пожарами — структурно-организационный. Борьба с пожарами находится в ведении региональных властей. Для контроля ситуации и для борьбы с лесными пожарами еженедельно собирается федеральный штаб под руководством Рослесхоза, а ежедневно — оперативный штаб. В штаб входят представители Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), Минприроды, Минобороны России, МЧС России, Росгидромета, ФБУ «Авиалесоохрана», Департаментов лесного хозяйства по федеральным округам.

На штабах после оценки лесопожарной обстановки в регионах принимаются решения, требующие координации работы и усиления ответных мер всех заинтересованных ведомств. Несмотря на то, что решения федерального штаба носят обязательный характер для всех организаций, исполнение этих решений затягивается. В последнее время прокуратура усилила контроль правда за выполнением решений штаба, но кардинально это проблему не решило.

Подразделения пожарной охраны МЧС были бы готовы принять на себя обязанности по тушению травяных и степных пожаров, но в отдельных регионах это проблематично в связи с недостаточностью пожарной техники и людских ресурсов.

Региональный и общефедеральный контексты

Разумеется, даже из этой ситуации существует выход. Когда в регионе может быть объявлена чрезвычайная ситуация, то возможно привлекать к тушению пожаров дополнительные силы МЧС и федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохраны» Рослесхоза. Но регионы традиционно тянут с принятием решений о режиме ЧС до последнего, поскольку режим ЧС требует дополнительного регионального финансирования, а денег банально не хватает. К чему это приводит, видно на примере Забайкалья.

Именно поэтому президент предложил изымать земли у тех, кто регулярно нарушает правила противопожарной безопасности. Но это тоже не панацея, считают эксперты. Лишь карательными мерами проблему не решить. Нарушителя накажут, если в очередной раз он сожжет несколько тысяч гектар, это справедливо. Но болезнь проще предупредить, чем потом ее лечить.

Поэтому указом президента предписано разграничить понятия «ландшафтный (природный пожар)» и «лесной пожар», «разделить сферы ответственности между соответствующими органами власти и разграничить зоны ответственности подразделений различных видов пожарной охраны», «установить полномочия государственных лесных инспекторов по осуществлению пожарного надзора на землях сельхозназначения, непосредственно примыкающим к лесам».

Специалисты полагают, что можно расширить полномочия федеральной «Авиалесоохраны» до введения режима ЧС на территории муниципального образования и организовать работу на упреждение возникновения повышенной горимости лесов и прилегающих к лесам территорий. Кроме того, явно надо решить технические проблемы авиапожаротушения (точнее, банальную нехватку ведомственной авиации).

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Мировой опыт пожаротушения свидетельствует, что необходимы муниципальные пожарные дружины в районах с повышенной пожароопасностью. Сегодня в добровольных лесных пожарных дружинах по всей стране всего 500 человек. Поэтому надо незамедлительно решить вопросы с их организацией и главное — найти источники финансирования. Тот же мировой опыт показывает, что затраты на муниципальные дружины не идет ни в какое сравнение с убытками, которые возникают от их отсутствия.

И последняя проблема, о которой нельзя не упомянуть. Совершенно очевидно, что пришла пора выстраивать систему противопожарной пропаганды, которая у нас в стране находится в зачаточном состоянии. Для этого необходимо всего-навсего лишь вернуть в Лесной кодекс положение, что эту самую пропаганду надо проводить — в прошлой редакции закона это все было прописано. «Сегодня копейки выделяются только на информационные вывески, которые проходят по статье расходов “противопожарное обустройство лесов”. На видеоролик, например, денег нет. Пишем письма на телеканалы, просим показать бесплатно социальную противопожарную рекламу, ну и если ее показывают, то только глубоко ночью», — с горечью говорят «Ленте.ру» в пресс-службе «Авиалесоохраны». Поэтому при каждом удобном случае пожарные просят напомнить — граждане, на природе будьте крайне осторожным с огнем.