Шведские фермеры устроили шоу из первого выпаса коров на пастбищах (видео)

После нескольких месяцев, проведенных в закрытых помещениях, шведские коровы впервые вышли на свежий воздух.

Местные фермеры уже несколько лет подряд приглашают посмотреть на первый выпас животных всех желающих. Только здесь можно увидеть таких счастливых коров, которые вприпрыжку несутся к зеленому лугу.

В этом году на ферму в Валлентуне съехались около 5 тысяч человек. Для страны это уже становится своеобразной традицией, к которой присоединяются все больше фермерских хозяйств.

А шведские коровы теперь будут наслаждаться свободным выпасом до наступления осенних холодов.

Екатерина Гура