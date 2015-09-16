Отчаянный американец отправился за покупками несмотря на наводнение (видео)

May 6, 2019
Какая бы ни была погода, а еда и необходимые вещи сами себя не купят. Вероятно, именно так подумал житель Майами, который несмотря на проливной дождь и полузатопленную машину пошел за покупками в супермаркет.
Отчаянного покупателя сняли на камеру в тот момент, когда он выходил с тележкой, наполненной пакетами, и пытался добраться к своей машине по колено в воде.
Видео, которое было сделано 6 мая в Майами, моментально стало вирусным, а пользователи Сети отметили самоотверженность и целеустремленность этого неизвестного мужчины.
Екатерина Гура
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