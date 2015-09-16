Погодные приметы на 8 мая: смотрим на радугу и слушаем птиц

8 мая православная церковь вспоминает Святого апостола Марка. В народе его называют «Ключником»: считалось, что именно Марк держит при себе ключи от неба, чтобы выпускать дожди и грозы.

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Чтобы определить погоду (как на ближайшие дни, так и на несколько месяцев вперед), наши предки смотрели на небо.

Считалось, что кучевые облака утром и слоистые вечером предвещают скорую грозу, а яркая зеленая радуга говорит о том, что осадки будут сильными.

Правда, если радуга не яркая и находится высоко в небе, то погода обещает быть теплой и ясной. А если на Марков день тепло и сухо, то лето должно быть жарким.

Кстати, если кукушка 8 мая громко и часто кукует, то это означает, что морозов больше не предвидится.