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10:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Приметы на 10 мая: смотрим на облака

По облакам, росе и туману в этот день крестьяне делали прогнозы погоды.
Источник: Reuters

10 мая на Руси отмечали Семенов день в память о священномученике Симеоне. В этот день наши предки праздновали «именины земли» и искали сокровища.

Крестьяне следили за облаками: если утром погода ясная, днем по небу плывут кучевые облака, а к вечеру они исчезают, значит, ожидается похолодание и даже заморозки. Услышать крик совы — тоже к холодной погоде.

Если утром нет росы и трава сухая, значит, к вечеру пойдет дождь. А вот вечерний туман в низинах означает, что ненастная погода скоро закончится.

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