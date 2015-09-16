Приметы на 10 мая: смотрим на облака

10 мая на Руси отмечали Семенов день в память о священномученике Симеоне. В этот день наши предки праздновали «именины земли» и искали сокровища.

Крестьяне следили за облаками: если утром погода ясная, днем по небу плывут кучевые облака, а к вечеру они исчезают, значит, ожидается похолодание и даже заморозки. Услышать крик совы — тоже к холодной погоде.

Если утром нет росы и трава сухая, значит, к вечеру пойдет дождь. А вот вечерний туман в низинах означает, что ненастная погода скоро закончится.