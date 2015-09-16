Народные приметы на 11 мая: о чем говорит звездное небо

В северных регионах в Максимов день еще собирали березовый сок. Старались не делать этого в дождь или туман, иначе храниться он будет недолго.

Наши предки заметили: если ночью на небе много ярких звезд — предстоит урожайный год. Ясный восход солнца знаменует солнечное и жаркое лето. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз.