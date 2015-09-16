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09:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 мая: о чем говорит звездное небо

В Максимов день предсказывали урожай.
Источник: AP 2019

11 мая православная церковь почитает память святых мучеников Максима, Даду и Квинтилиана. В народе эта дата получила название Максимов день.

В северных регионах в Максимов день еще собирали березовый сок. Старались не делать этого в дождь или туман, иначе храниться он будет недолго.

Наши предки заметили: если ночью на небе много ярких звезд — предстоит урожайный год. Ясный восход солнца знаменует солнечное и жаркое лето. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз.

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