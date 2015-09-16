Ученые: городские деревья превратились в акселератов

Городские деревья растут быстрее, но и умирают быстрее, чем деревья за городом, установили ученые.

Это приводит к тому, что они хуже справляются с миссией поглощения углекислого газа и вредных веществ, говорят ученые из Бостонского университета в исследовании, опубликованном в PLOS ONE. Они подчеркивают, что инициатив по посадке деревьев в городах недостаточно.

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Исследователи использовали данные о том, сколько деревьев высаживается в мегаполисах, как быстро они растут и погибают. Они разработали прогнозы изменения уровня углекислого газа в краткосрочной перспективе и сравнили их с такими же прогнозами для сельской местности и леса.

Ученые обнаружили, что круговорот углекислого газа в городских деревьях выше, чем в сельских. При этом темпы прироста диаметра стволов у «горожан» в четыре раза выше. Но городские деревья не только быстрее растут и старятся, но и погибают в два раза чаще, чем сельские.

Эти данные должны учитывать муниципалитеты при озеленении городов, настаивают ученые. Недостаточно просто высадить деревья — нужно увеличить количество зеленых насаждений и обеспечить им уход.

Анна Лысенко