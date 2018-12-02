Ученые: осьминоги умирают от стресса

Ученые назвали планы по созданию осьминоговых ферм «этически неоправданными» и призвали блокировать их финансирование.

Так исследователи отреагировали на новость о том, что производящие морепродукты компании намерены к 2020 году наладить массовые поставки осьминогов в рестораны Азии и Америки.

Многие осьминоги просто погибнут от стресса, так как являются «исключительно чувствительными существами», говорит одна из инициаторов протеста, профессор Дженнифер Жаке из Нью-Йоркского университета.

По словам Жаке, в XXI веке нет нужды налаживать массовое производство этого деликатеса, ведь в ресторанах можно без проблем обойтись альтернативой — рыбой, кальмарами, креветками, устрицами.

Осьминоги едят живую рыбу и моллюсков, так что фермы будут очень затратными и создадут дополнительную нагрузку на пищевую цепочку, говорят ученые. Чтобы прокормить осьминогов, компаниям нужно будет вылавливать огромное количество рыбы.

В июне 2017 года японская компания по производству морепродуктов Nissui добилась полного цикла разведения осьминогов в неволе. Ей удалось успешно искусственно инкубировать около 140 тысяч яиц. Вскоре после этого таких же успехов добились в Мексике и Австралии.

Анна Лысенко