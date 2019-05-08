В Колумбии «расцвела» река пяти цветов (фото)

Река
Это ежегодное явление, которое начинается в середине мая и достигает пика дважды — в июне и ноябре. В остальное время года Каньо-Кристалес
Причина необычного цвета реки в национальном парке Серрания-де-ла-Макарена — водоросли Macarenia clavigera. В сезон дождей вода бежит слишком быстро, и солнечные лучи не успевают как следует «повзаимодействовать» с ними. В сезон засухи в реке мало воды, и растениям приходится бороться за выживание. Но в межсезонье Macarenia clavigera чувствуют себя привольно и радуют глаз многочисленных туристов.
Полюбоваться уникальным зрелищем приезжает так много людей, что местные власти были вынуждены ограничить количество посетителей нацпарка — в день к реке может попасть не более 200 человек. Купающимся в
Кроме реки пяти цветов в Серрания-де-ла-Макарена можно увидеть около 400 видов птиц, а также редких черепах, игуан и других животных.
Анна Лысенко
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