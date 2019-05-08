В Колумбии «расцвела» река пяти цветов (фото)

Река Каньо-Кристалес в Колумбии окрасилась в яркие цвета — красный, желтый, зеленый, синий и черный.

Это ежегодное явление, которое начинается в середине мая и достигает пика дважды — в июне и ноябре. В остальное время года Каньо-Кристалес серо-зеленая. Меняющую цвет реку местные жители прозвали Радужной и Рекой пяти цветов.

Причина необычного цвета реки в национальном парке Серрания-де-ла-Макарена — водоросли Macarenia clavigera. В сезон дождей вода бежит слишком быстро, и солнечные лучи не успевают как следует «повзаимодействовать» с ними. В сезон засухи в реке мало воды, и растениям приходится бороться за выживание. Но в межсезонье Macarenia clavigera чувствуют себя привольно и радуют глаз многочисленных туристов.

Полюбоваться уникальным зрелищем приезжает так много людей, что местные власти были вынуждены ограничить количество посетителей нацпарка — в день к реке может попасть не более 200 человек. Купающимся в Каньо-Кристалес запретили пользоваться солнцезащитными лосьонами и спреями от насекомых, так как растения чувствительны к химическим компонентам.

Кроме реки пяти цветов в Серрания-де-ла-Макарена можно увидеть около 400 видов птиц, а также редких черепах, игуан и других животных.

Анна Лысенко