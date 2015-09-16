Погодные приметы на 13 мая: наблюдаем за небом и звездами

13 мая христиане вспоминают одного из 12 святых апостолов — Иакова Зеведеева, брата евангелиста Иоанна Богослова. В народе этот день называют Яков Теплый, так как обычно в этот день уже устанавливалась теплая погода.

Чтобы определить, какой будет погода на ближайшие дни и на все лето, было принято смотреть в небо.

Если небо при восходе солнца было чистым и ясным, то и лето должно радовать хорошей погодой. О том же говорила и теплая сухая погода вечером.

Если в течение дня было облачно, то лето обещало быть дождливым. Лето с грозами, но теплой погодой и обильным урожаем предсказывали ранние звезды, которые были видны еще на светлом небе, при этом ветер должен быть южным.

Что же касается погоды на текущий день, то даже если небо покрыто черными тучами и гремит гром, но при этом цветки одуванчика открыты, а пчелы летают и не прячутся, то дождя не будет.

Екатерина Гура