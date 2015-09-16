Бывают ли у животных солнечные ожоги?

Отвечает Наталья Сумарокова, ветеринарный врач, клиника «VetСфера-9».

Длительное пребывание на солнце опасно не только для человека, но и для животных. Те из них, кто живет в жарких широтах, чаще всего имеют сформированную эволюцией защиту: шерсть, толстую кожу, перья. Так, язык жирафа, по мнению ученых, черного цвета как раз потому, что животное постоянно его высовывает. Если бы не цвет, язык бы постоянно обгорал.

Те, у кого подобных приспособлений нет, изобретают свои механизмы защиты. Слоны накидывают на себя песок, а носороги и бегемоты покрывают тело грязью.

Высыхая на солнце, она образует корочку, которая защищает и от солнечных лучей, и от паразитов. Именно поэтому свиньи тоже любят принимать грязевые ванны.

Страдают от солнечных ожогов и кошки, собаки, особенно с белым окрасом и лысые породы. Даже у имеющих шерсть под ударом остаются нос, живот и кончики ушей. А вот подушечки лап не обгорают, так как в основном черного цвета и кожа на них довольно грубая. Правда, термические и химические ожоги там все же бывают. Обращали ли вы внимание на ящериц? Они, чтобы не обжечься, очень быстро передвигаются по пескам. А если останавливаются, поднимают то одну ногу, то другую. В большинстве же случаев и вовсе стараются выходить из нор, когда пик солнечной активности уже позади. Грызуны тоже предпочитают пережидать жару под землей, в норках. Там и прохладнее, и безопаснее.

Помочь питомцам пережить жаркие летние дни можно, не находясь с ними на улице с 12:00 до 17:00, когда солнечные лучи особенно опасны. В первую очередь это касается владельцев брахицефальных пород животных, таких как мопс, французский и английский бульдог, а также лысые породы.

Можно использовать крем для людей с большим УФ-индексом, но это палка о двух концах, так как у питомца может возникнуть на него аллергия. И конечно же, не стоит стричь животных наголо, думая, что так им будет проще переносить жару. Это правило касается и овец, особенно с белым окрасом. В природе ничего не бывает зря. Если бы шерсть летом только мешала, эволюция давно бы расставила все по своим местам.