Дыры в земле: где можно увидеть больше всего карстовых воронок в мире

В 2016 году ученые сделали сенсационное открытие, обнаружив на северо-западе Китая, в районе города Ханьчжун провинции Шэньси, 49 карстовых воронок, расположенных на территории около 5 тысяч километров.

До настоящего времени эта находка считается самым крупным подобным кластером на планете.

Самое большое количество дыр было обнаружено в уезде Чжэньба — их там 19, еще 16 расположены в уезде Наньчжэн, а остальные разбросаны по остальным территориям.

Кстати, на этом рекорды находки не ограничиваются. Одна из воронок с диаметром 520 метров и глубиной в 320 метров считается одной из самых больших в мире.

Туристы могут самостоятельно изучить некоторые из провалов и образовавшихся пещер. А особо искушенные могут взять вертолетную экскурсию и полюбоваться на это место с высоты птичьего полета.

Но такие необычные провалы в земле есть не только в Китае, но и по всему миру. Например, подобная воронка внезапно образовалась в России летом 2018 года. Такими же явлениями могут «похвастаться» и другие страны.

Екатерина Гура